Сотрудники полиции провели масштабный рейд на рынке Таганрога

В нем участвовали сотрудники силовых ведомств Ростовской области, Прокуратуры, Федеральной службы судебных приставов, военкомата, Росгвардии и администрации города.
В ходе рейда правоохранители проверили 30 иностранных граждан, 98 транспортных средств и 112 лиц. Было составлено 19 административных протоколов, в том числе по поводу незаконной предпринимательской деятельности и неповиновения полиции.
Два автомобиля, использовавшиеся для нелегальной торговли, арестованы и отправлены на штрафстоянку. Десяти гражданам, не состоявшим на воинском учете, вручены повестки в военкомат.