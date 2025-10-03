Сотрудники полиции провели масштабный рейд на рынке Таганрога

Ростовская область, 3 октября 2025, DON24.RU. В Таганроге прошел масштабный межведомственный рейд на территории рынка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области. Мероприятие было направлено на проверку законности деятельности в сфере уличной торговли.