11 октября в Уфе ограничат движение по улицам Театральная, Пушкина и Советская

В Уфе из-за празднования Дня Башкирии перекроют три улицы.

Источник: Комсомольская правда

В рамках подготовки к торжественным мероприятиям, посвященным Дню Башкирии, в центре Уфы будет временно ограничено движение автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Согласно утвержденному графику, улица Театральная будет перекрыта 10 октября с 08:00 до 13:00 и 11 октября с 08:00 до 12:00. Также 11 октября с 8:00 до 11:30 будет прекращено движение по улице Пушкина на участке от Цюрупы до Ленина и по улице Советской от Заки Валиди до Октябрьской революции.

В связи с этими ограничениями 11 октября изменится схема движения маршрутов общественного транспорта.

Организаторы мероприятий рекомендуют уфимцам и гостям города заранее планировать свои поездки и выбирать альтернативные маршруты для передвижения по центру Уфы в указанные даты и время.

