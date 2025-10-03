11 октября в Уфе ограничат движение по улицам Театральная, Пушкина и Советская

Согласно утвержденному графику, улица Театральная будет перекрыта 10 октября с 08:00 до 13:00 и 11 октября с 08:00 до 12:00. Также 11 октября с 8:00 до 11:30 будет прекращено движение по улице Пушкина на участке от Цюрупы до Ленина и по улице Советской от Заки Валиди до Октябрьской революции.