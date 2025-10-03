Мошенники атакуют: предпринимателям массово приходят фейковые письма от Минюста

В письмах граждан и предпринимателей предупреждают о якобы заведённых на них «делах». Получателей запугивают тем, что, если бухгалтеры и руководство фирмы не откроют приложенные к рассылке файлы, счета компании могут быть заблокированы. Для пущей убедительности письма оформлены в официальном стиле и содержат ссылки и QR-коды.