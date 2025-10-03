Мошенники атакуют: предпринимателям массово приходят фейковые письма от Минюста

Как работает схема
В письмах граждан и предпринимателей предупреждают о якобы заведённых на них «делах». Получателей запугивают тем, что, если бухгалтеры и руководство фирмы не откроют приложенные к рассылке файлы, счета компании могут быть заблокированы. Для пущей убедительности письма оформлены в официальном стиле и содержат ссылки и QR-коды.
На самом деле, как подчёркивают в Министерстве юстиции, такие письма не имеют никакого отношения к ведомству и являются фейковыми. Ссылки и QR-коды ведут на фальшивые сайты, где у жертвы могут украсть личные данные или доступы к корпоративным системам.
Министерство юстиции официально предупреждает: не переходите по сомнительным ссылкам, не скачивайте подозрительные файлы и не доверяйте письмам с угрозами. Всё это — уловки мошенников, целью которых является кража информации и нанесение финансового ущерба.
Самый интересный вопрос — как мошенники получили доступ к электронным адресам компаний и их сотрудников. Скорее всего, злоумышленники воспользовались какой-то слитой базой данных, содержащей корпоративные почты. Подобные рассылки могут приходить не только якобы от имени Минюста, но и от МВД, СГБ и других госструктур.
Так, что не доверяйте подозрительным письмам, даже если они оформлены в официальном стиле, не переходите по ссылкам и не сканируйте QR-коды из таких писем, а при малейших сомнениях — свяжитесь с госорганами напрямую через официальные контакты.