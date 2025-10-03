Ричмонд
Омичи отправились в Сибирь на поиски семьи, заблудившейся в тайге

К поискам подключились около 200 человек из разных городов Сибири.

Из Омска в Красноярский край срочно выехала группа волонтёров-поисковиков. Они присоединились к масштабной операции по спасению семьи, пропавшей в тайге ещё 28 сентября. Об этом сообщили в МЧС Красноярского края.

64-летний Сергей, его жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправились в поход к горе Буратинка и бесследно исчезли. Уже несколько суток трое людей, включая маленького ребёнка, находятся в холодной осенней тайге без связи и запасов.

К поискам подключились около 200 человек из разных городов Сибири. Спасатели используют дроны и вертолёт, поскольку местность не только труднодоступна, но и потенциально опасна — по данным МЧС, там могут встречаться медведи.