Вантовый мост на КАД частично перекроют с 6 октября

С 6 по 14 октября движение по Вантовому мосту (Большой Обуховский мост) на КАД будет ограничено. В этот период закроют две полосы для проведения плановых дорожных работ. Об этом сообщили ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Причиной ограничения станет замена опорных частей деформационного шва. В связи с этим будут перекрыты полоса безопасности, переходно-скоростная полоса, а также первая и вторая полосы движения. Для водителей останутся только третья и четвертая полосы, где будет действовать ограничение скорости до 50 км/ч.
— Работы будут проводиться в круглосуточном режиме, в две смены, чтобы минимизировать время проведения ремонта. Информация о перекрытии будет заранее выведена на табло и знаки переменной информации, установленные на подъездах к мосту, — уточняется в сообщении.
Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты и выбирать альтернативные пути объезда. Ожидается, что ограничения могут создать дополнительную нагрузку на соседние участки КАД и другие переправы.