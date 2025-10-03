Вантовый мост на КАД частично перекроют с 6 октября

Причиной ограничения станет замена опорных частей деформационного шва. В связи с этим будут перекрыты полоса безопасности, переходно-скоростная полоса, а также первая и вторая полосы движения. Для водителей останутся только третья и четвертая полосы, где будет действовать ограничение скорости до 50 км/ч.