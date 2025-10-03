В Уфе до 31 октября завершат все коммунальные раскопки.

В Уфе остаются незавершенные раскопки после проведения аварийно-восстановительных работ во дворах. Об этом на заседании городского оперативного штаба сообщил начальник управления по обеспечению жизнедеятельности Уфы Антон Тристан.
За текущую неделю благоустройство было восстановлено по 93 адресам. Наибольшее количество объектов незавершенного благоустройства приходится на Калининский район. Антон Тристан попросил руководителей ресурсоснабжающих организаций завершить работы до 31 октября.
