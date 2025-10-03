Ричмонд
Участникам акции в поддержку Гуцул выписывают штрафы, заявили в оппозиции

КИШИНЕВ, 3 окт — РИА Новости. Полиция выписывает штрафы, эквивалентные 300 долларам США, участникам акции в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул — активисты собираются в Кишиневе ежедневно у здания СИЗО № 13, где содержится руководитель региона, заявил член оппозиционного в Молдавии блока «Победа» Иван Гучи.

Источник: © РИА Новости

Суд в Кишиневе 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Гуцул назвала приговор «политической расправой по указке сверху» и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Активистка блока «Победа» Светлана Попан была осуждена по этому же делу на шесть лет. Сторона защиты 20 августа обжаловала приговор в Апелляционной палате. Сторонники Гуцул и Попан ежедневно проводят пикеты в их поддержку перед зданием СИЗО в Кишиневе.

«Не прошло и двух дней после так называемой “победы” властей (на парламентских выборах — ред.), как полиция снова начала запугивать граждан, выписывая необоснованные штрафы по 5 тысяч леев (300 долларов — ред.). Лично я получил 23 штрафа, ни разу не будучи вызванным. Пока я протестую, штрафы продолжают выписывать ежедневно», — заявил Гучи.

По его словам, каждое утро возле СИЗО № 13 дежурят около двадцати полицейских для разгона мирного протеста. «Сегодня иметь мнение, отличное от позиции власти, считается нарушением закона. Поддержка политзаключённых возле СИЗО № 13 также квалифицируется как нарушение, а хвалить власть и Санду — нет», — подчеркнул он.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».

С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией «Действие и солидарность» (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок — 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. Окончательное распределение депутатских мандатов будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. При этом уже ясно, что ПДС получит большинство мест в 101-местном парламенте, так что Молдавию на ближайшие четыре года снова ждет подконтрольный президенту законодательный орган.

