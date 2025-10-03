Ричмонд
На Киевском шоссе ввели реверсивное движение под Лугой

Дорожные работы на неделю добавят пробок на федеральной трассе Р-23 Петербург — Псков в Лужском районе Ленобласти. На подъезде к Луге ввели реверс.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

С 3 по 10 октября на участке со 138-го по 140-й километр трассы Р-23, на обходе Луги, будут поэтапно вводить реверсивное движение со светофорным регулированием, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Ограничения запланированы в два этапа:

с 8:00 3 октября до 19:00 5 октября — в направлении Пскова;

с 8:00 6 октября до 20:00 10 октября — в направлении Петербурга.

На участке ремонтируют покрытие проезжей части. Работы ведет ООО «ТрансДорТех». Сроки могут быть скорректированы с учетом погодных условий.