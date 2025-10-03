В поселке Уразово Белгородской области обновили детскую библиотеку

Для самых маленьких читателей оборудована специальная игровая зона — интерактивный стол, где можно в том числе изучать буквы. В этой библиотеке создан и действует волонтерский отряд «Мы — рядом!». Сейчас в нем числятся 54 подростка, которые помогают в организации не только библиотечных мероприятий, но и акций для пожилых людей. Также волонтеры ухаживают за памятниками, участвуют в социальных проектах и различных конкурсах.