В поселке Уразово Белгородской области обновили детскую библиотеку

Детская библиотека в поселке городского типа Уразово Валуйского городского округа Белгородской области открылась после модернизации по нацпроекту «Семья». Учреждение отремонтировали и оснастили современным оборудованием, сообщили в администрации округа.
Одним из главных новшеств библиотеки стала станция самообслуживания. Она позволяет детям самостоятельно брать и возвращать книги. Особый интерес у посетителей вызывает мобильный робот-библиотекарь, который знакомит с новинками книг, рассказывает о мероприятиях и играет с детьми в познавательные игры. Кроме того, для учреждения закупили свыше 3,3 тыс. изданий.
Для самых маленьких читателей оборудована специальная игровая зона — интерактивный стол, где можно в том числе изучать буквы. В этой библиотеке создан и действует волонтерский отряд «Мы — рядом!». Сейчас в нем числятся 54 подростка, которые помогают в организации не только библиотечных мероприятий, но и акций для пожилых людей. Также волонтеры ухаживают за памятниками, участвуют в социальных проектах и различных конкурсах.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.