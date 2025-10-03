Три выпускника минского вуза получили уголовные дела из-за распределения. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Минска.
Заместитель прокурора Фрунзенского района завел уголовные дела в отношении трех выпускников одного из минских вузов. Им было инкриминировано причинение имущественного ущерба без признаков хищения по части 1 статьи 216 Уголовного кодекса.
Из материалов дела следует, что в разное время в период с 2021 по 2022 год трое выпускников одного минского вуза при пособничестве других лиц предоставили в высшее учреждение образования заведомо подложные документы, связанные со своим трудоустройством по специальности в коммерческой структуре. На самом деле данная коммерческая структура не вели никакой хозяйственной деятельности.
В прокуратуре обратили внимание, что подобным образом выпускники намеревались избежать отработки распределения.
«Действия молодых людей повлекли причинение ущерба в общей сумме более 11 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.
В пресс-службе пояснили: противоправными действиями фигурантов был причинен ущерб государству. Кроме того, затрагиваются существенные интересы государства и общества. В связи с этим прокурор посчитал обоснованным завести уголовные дела частного обвинения.
