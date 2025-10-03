Три выпускника минского вуза получили уголовные дела из-за распределения

Из материалов дела следует, что в разное время в период с 2021 по 2022 год трое выпускников одного минского вуза при пособничестве других лиц предоставили в высшее учреждение образования заведомо подложные документы, связанные со своим трудоустройством по специальности в коммерческой структуре. На самом деле данная коммерческая структура не вели никакой хозяйственной деятельности.