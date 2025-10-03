Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Гродно милиция задержала повара школы-интерната из-за продуктов

Под Гродно милиция задержала повара школы-интерната, пытавшуюся вынести продукты.

Источник: Комсомольская правда

Под Гродно милиция задержала повара школы-интерната из-за продуктов. Подробности обнародовали в пресс-службе Департамента охраны Министерства внутренних дел.

В ведомстве отметили, что в Гродненском районе задержали 25-летнюю женщину, работающую поваром. Она пыталась вынести продукты питания с территории школы-интерната. Украденные продукты находились в сумке, а также в пакете.

В Департаменте охраны замечают, что подобный случай произошел в Солигорске. Так, при выходе с территории школы задержали 43-летнюю кладовщицу и 56-летнюю заведующую столовой. Стоимость украденного составила более 120 рублей. По указанным фактам проводятся проверки.

Тем временем в Минске санслужба проверила магазины после видео с просрочкой и мухой.

Кстати, власти Минска сказали о ситуации со смартфонами в школах: «С этим мириться было нельзя».

А еще мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.