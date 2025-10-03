Под Гродно милиция задержала повара школы-интерната из-за продуктов. Подробности обнародовали в пресс-службе Департамента охраны Министерства внутренних дел.
В ведомстве отметили, что в Гродненском районе задержали 25-летнюю женщину, работающую поваром. Она пыталась вынести продукты питания с территории школы-интерната. Украденные продукты находились в сумке, а также в пакете.
В Департаменте охраны замечают, что подобный случай произошел в Солигорске. Так, при выходе с территории школы задержали 43-летнюю кладовщицу и 56-летнюю заведующую столовой. Стоимость украденного составила более 120 рублей. По указанным фактам проводятся проверки.
