Глава Башкирии провел заседание по защите заводов БПЛА

Глава Башкирии Радий Хабиров провел заседание оперативного штаба республики, на котором обсуждались дополнительные меры по защите объектов нефтепереработки от атак с использованием беспилотных летательных аппаратов. Совещание состоялось сегодня на площадке компании «Газпром газораспределение Уфа».
В мероприятии приняли участие руководители силовых структур, министерств и ведомств региона, а также промышленных предприятий. Как отметил Хабиров, работа ведется в тесном контакте с руководителями предприятий топливно-энергетического комплекса.
Поводом для экстренного совещания послужили недавние инциденты: 13 сентября атаке БПЛА подверглись объекты компании «Башнефть», а 18 и 24 сентября — «Газпром нефтехим Салават».
Глава республики подчеркнул, что работа ведется над дальнейшим усилением активной антитеррористической защиты критически важных объектов региона.
