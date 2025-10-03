Ричмонд
Глава Башкирии провел заседание по защите заводов БПЛА

Хабиров провел заседание оперштаба по защите предприятий Башкирии от атак дронов.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров провел заседание оперативного штаба республики, на котором обсуждались дополнительные меры по защите объектов нефтепереработки от атак с использованием беспилотных летательных аппаратов. Совещание состоялось сегодня на площадке компании «Газпром газораспределение Уфа».

В мероприятии приняли участие руководители силовых структур, министерств и ведомств региона, а также промышленных предприятий. Как отметил Хабиров, работа ведется в тесном контакте с руководителями предприятий топливно-энергетического комплекса.

Поводом для экстренного совещания послужили недавние инциденты: 13 сентября атаке БПЛА подверглись объекты компании «Башнефть», а 18 и 24 сентября — «Газпром нефтехим Салават».

Глава республики подчеркнул, что работа ведется над дальнейшим усилением активной антитеррористической защиты критически важных объектов региона.

