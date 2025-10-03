В 98% жилого фонда Казани поступило тепло

С начала отопительного сезона, стартовавшего в столице Татарстана 29 сентября, тепловая энергия подана в 5503 многоквартирных дома с центральным отоплением, что составляет 98% от планового значения.
На сегодняшний день без тепла остаются 59 домов, из них 2 — ведомственные, 12 находятся в ведении управляющих компаний, 45 — ТСЖ и ЖСК.
6 октября после устранения неисправностей в системе теплоснабжения планируется пуск теплоносителя в Центре занятости населения (ул. Декабристов, 81а) и в Республиканском центре социальной реабилитации (ул. Блюхера, 81а).
Ориентировочно в этот же день теплом обеспечат Центр дополнительного образования детей «Заречье» (ул.25-го Октября, 11). В данное время на объекте ведутся работы по устранению аварии на сетях.