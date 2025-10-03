В Иркутской области педагоги могут выйти на досрочную пенсию

В Иркутской области начала 2025 года право на льготную пенсию получили 62 работника образования. Об этом сообщили КП-Иркутск в СФР Иркутской области. Всего в регионе этой возможностью уже воспользовались более 20 тысяч педагогов. При этом свыше 10 тысяч учителей продолжают работать после достижения пенсионного возраста. Для досрочного выхода на пенсию необходимо соблюдение двух основных условий: наличие не менее 25 лет педагогического стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.