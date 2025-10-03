В Иркутской области педагоги могут выйти на досрочную пенсию

В Иркутской области начала 2025 года право на льготную пенсию получили 62 работника образования. Об этом сообщили КП-Иркутск в СФР Иркутской области. Всего в регионе этой возможностью уже воспользовались более 20 тысяч педагогов. При этом свыше 10 тысяч учителей продолжают работать после достижения пенсионного возраста. Для досрочного выхода на пенсию необходимо соблюдение двух основных условий: наличие не менее 25 лет педагогического стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.
— При оформлении пенсии досрочно учитывается повышение пенсионного возраста. Если специальный стаж выработан в текущем году, увеличение составит пять лет, и право на пенсию досрочно возникнет в 2030 году. В 2026 году право на назначение страховой пенсии по старости будет у педагогов, которые выработали свой трудовой стаж 25 лет в 2022 году, — рассказал управляющий Отделением СФР по Иркутской области Алексей Макаров.
В педагогический стаж засчитываются не только периоды непосредственной работы, но и ежегодные отпуска, больничные, а также время профессионального обучения и повышения квалификации. Важным условием является сохранение рабочего места и отчисление страховых взносов в течение этих периодов.