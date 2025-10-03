В Омске автовладельцы тратят на подготовку к зиме в среднем 17 тысяч рублей

Жители Омска в среднем тратят около 17 тысяч рублей на подготовку автомобиля к зиме, выяснили аналитики «Авито». Больше половины автовладельцев начинают заниматься этим в октябре, каждый третий — ещё в сентябре.
Самая популярная процедура — смена шин: её отметили 67% участников опроса. На втором месте — замена моторного масла (59%). Также омичи проверяют заряд аккумулятора, тормозную жидкость и делают балансировку колёс. При этом женщины чаще занимаются балансировкой (32% против 26%), а мужчины — проверкой аккумулятора (32% против 20%).
По расходам мнения разделились. 22% планируют уложиться в сумму до 5 тысяч рублей, 30% готовы потратить от 5 до 10 тысяч, 32% — от 10 до 25 тысяч. Больше 25 тысяч рублей на подготовку к зиме намерены вложить 16% опрошенных, среди них чаще всего молодые водители в возрасте от 18 до 24 лет.
Среди необходимых покупок лидируют зимняя омывайка (60%) и антифриз (38%). Треть омичей собираются приобрести новые зимние шины, а также щётки, скребки для льда и лопаты для уборки снега.