Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге изменится движение пяти трамваев на десять дней

В Екатеринбурге с 17 октября по 27 октября изменится схема движения трамваев № 8, 12, 13, 15 и 23 из-за ремонта путей на улице Сыромолотова, сообщили в мэрии. Ограничения затронут участки от Сиреневого бульвара до станции «40 лет ВЛКСМ».

Источник: Коммерсантъ

Движение трамваев и автотранспорта будет ограничено с 00:00 17 октября до 05:00 27 октября.

Для трамваев будут введены следующие обходные маршруты:

— Трамвай № 8: Машиностроителей — Донбасская — Бакинских Комиссаров — Победы — Кузнецова — проспект Космонавтов — Луначарского — проспект Ленина — УрФУ — Гагарина — Блюхера — станция Шарташ;

— Трамвай № 12: Дворец Спорта — Московская — Челюскинцев — Уральская — Гагарина — УрФУ — проспект Ленина — Луначарского — Тверитина — Мичурина — станция ЦПКиО — Мичурина — Тверитина — Луначарского — Куйбышева — 8 Марта — Радищева — Московская — Дворец Спорта;

— Трамвай № 13: 7 Ключей — Техническая — Халтурина — Верх-Исетский бульвар — проспект Ленина — УрФУ — Гагарина — Блюхера — станция Шарташ;

— Трамвай № 15: Вторчермет — Титова — 8 Марта — Радищева — Московская — проспект Ленина — Исеть;

— Трамвай № 23: Машиностроителей — Бебеля — Халтурина — Верх-Исетский бульвар — Челюскинцев — Уральская — Блюхера — Шарташ.

Ограничения на движение автотранспорта будут действовать от дома № 28 «а»/1 по улице Сыромолотова по улицы Панельной до улицы Сыромолотова.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что АО «Екатеринбурггаз» временно ограничит движение по улице Дорожной в Екатеринбурге с 6 по 10 октября.