В Екатеринбурге изменится движение пяти трамваев на десять дней

В Екатеринбурге с 17 октября по 27 октября изменится схема движения трамваев № 8, 12, 13, 15 и 23 из-за ремонта путей на улице Сыромолотова, сообщили в мэрии. Ограничения затронут участки от Сиреневого бульвара до станции «40 лет ВЛКСМ».