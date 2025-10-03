В Екатеринбурге изменится движение пяти трамваев на десять дней

Движение трамваев и автотранспорта будет ограничено с 00:00 17 октября до 05:00 27 октября.
Для трамваев будут введены следующие обходные маршруты:
— Трамвай № 8: Машиностроителей — Донбасская — Бакинских Комиссаров — Победы — Кузнецова — проспект Космонавтов — Луначарского — проспект Ленина — УрФУ — Гагарина — Блюхера — станция Шарташ;
— Трамвай № 12: Дворец Спорта — Московская — Челюскинцев — Уральская — Гагарина — УрФУ — проспект Ленина — Луначарского — Тверитина — Мичурина — станция ЦПКиО — Мичурина — Тверитина — Луначарского — Куйбышева — 8 Марта — Радищева — Московская — Дворец Спорта;
— Трамвай № 13: 7 Ключей — Техническая — Халтурина — Верх-Исетский бульвар — проспект Ленина — УрФУ — Гагарина — Блюхера — станция Шарташ;
— Трамвай № 15: Вторчермет — Титова — 8 Марта — Радищева — Московская — проспект Ленина — Исеть;
— Трамвай № 23: Машиностроителей — Бебеля — Халтурина — Верх-Исетский бульвар — Челюскинцев — Уральская — Блюхера — Шарташ.
Ограничения на движение автотранспорта будут действовать от дома № 28 «а»/1 по улице Сыромолотова по улицы Панельной до улицы Сыромолотова.
Ранее «Ъ-Урал» писал, что АО «Екатеринбурггаз» временно ограничит движение по улице Дорожной в Екатеринбурге с 6 по 10 октября.