В Узбекистане появятся отдельные номера для тяжелых грузовиков и карьерных самосвалов

Чтобы взять ситуацию под контроль, власти предложили ряд мер. Самое заметное нововведение — введение с 1 января 2026 года отдельных государственных номерных знаков для особо тяжёлых грузовиков (с общей массой более 44 тонн) и самосвалов, работающих в карьерах. Такие машины чаще других разрушают дороги и нуждаются в особом контроле.
Также предлагается ужесточить ответственность за стоянку грузовиков на обочинах ночью. В 2024 году такие случаи привели к 113 дорожно-транспортным происшествиям, в которых погибли 47 человек.
Зачем нужны отдельные номера?
Во-первых, такие номера помогут инспекторам моментально определять самые тяжёлые и потенциально опасные для дорожной инфраструктуры грузовики. Это позволит контролировать движение таких машин, ограничивать им доступ на отдельные трассы и вовремя выявлять нарушения правил эксплуатации.
Во-вторых, благодаря отдельной маркировке можно будет эффективнее бороться с перегрузом, что снизит износ дорог, уменьшит заторы и повысит безопасность для всех участников движения. Яркий красный фон номера не даст «замаскировать» тяжелый грузовик под обычный транспорт.
В-третьих, такая система облегчает мониторинг технического состояния крупной спецтехники и помогает госструктурам вести точный учёт, кто и где работает на таких машинах. Это дополнительно поможет в случае аварий, расследований и аварийных ситуаций.
Как будут выглядеть новые номера?
Для грузовых и специальных автомобилей массой свыше 44 тонн будут выдаваться номера серии «YUK» (вместо последней буквы «К» могут использоваться «L», «M», «O» и другие, если транспортных средств будет слишком много).
Фон номерного знака — красный, окантовка, цифры и буквы — белые, слева — код региона, справа — флаг Узбекистана и буквы «UZ».