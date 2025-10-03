В Узбекистане появятся отдельные номера для тяжелых грузовиков и карьерных самосвалов

Vaib.uz (Узбекистан. 3 октября). За последние 15 лет количество грузовых автомобилей в Узбекистане выросло почти в три раза — с 146 тысяч до 391 тысячи. Такое увеличение транспортного потока не прошло бесследно: дороги изнашиваются быстрее, растёт нагрузка на инфраструктуру, а вместе с этим — и количество аварий.