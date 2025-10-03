Ричмонд
На Кубани разработали технологию для переработки подсолнечника

Она позволяет снизить потерю масла во время процесса.

Кубанские специалисты разработали технологию для снижения потери масла во время переработки подсолнечника. Поддержка ученым Краснодарского края оказывается в том числе благодаря реализации нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

Ученые из ВНИИ масличных культур имени В. С. Пустовойта разработали метод, который снижает экономические потери при переработке подсолнечника. Проблема заключается в том, что мелкие семена современных высокомасличных гибридов часто уходят в отходы, унося с собой до 35% масла. Новый способ с использованием ЯМР-анализаторов точно определяет, сколько масла осталось в соре.

«Ряд современных гибридов, произрастающих в Приволжском и Центральном федеральных округах, характеризуются очень мелким размером семян. Во время подработки такое семя проходит через сито и попадает в сор. По нашим данным, остаточная масличность этой примеси может достигать 35%. Это в 3−4 раза выше, чем считалось ранее, когда предприятия фиксировали потери на уровне 8−10%. Таким образом, вместе с отходами предприятия безвозвратно теряют сотни тонн дорогостоящего продукта», — пояснил старший научный сотрудник отдела физических методов исследований ВНИИМК Олег Агафонов.

Внедрение новой методики позволит сельхозтоваропроизводителям по-новому оценить эффективность переработки и получить значительную прибавку к доходу, превращая отходы в источник прибыли. Отметим, что масложировая продукция, включая растительные масла, занимает одно из ведущих мест среди экспортируемых аграрных товаров Краснодарского края.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.