На Кубани разработали технологию для переработки подсолнечника

«Ряд современных гибридов, произрастающих в Приволжском и Центральном федеральных округах, характеризуются очень мелким размером семян. Во время подработки такое семя проходит через сито и попадает в сор. По нашим данным, остаточная масличность этой примеси может достигать 35%. Это в 3−4 раза выше, чем считалось ранее, когда предприятия фиксировали потери на уровне 8−10%. Таким образом, вместе с отходами предприятия безвозвратно теряют сотни тонн дорогостоящего продукта», — пояснил старший научный сотрудник отдела физических методов исследований ВНИИМК Олег Агафонов.