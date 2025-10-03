На Кубани разработали технологию для переработки подсолнечника

Кубанские специалисты разработали технологию для снижения потери масла во время переработки подсолнечника. Поддержка ученым Краснодарского края оказывается в том числе благодаря реализации нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.
Ученые из ВНИИ масличных культур имени В. С. Пустовойта разработали метод, который снижает экономические потери при переработке подсолнечника. Проблема заключается в том, что мелкие семена современных высокомасличных гибридов часто уходят в отходы, унося с собой до 35% масла. Новый способ с использованием ЯМР-анализаторов точно определяет, сколько масла осталось в соре.
«Ряд современных гибридов, произрастающих в Приволжском и Центральном федеральных округах, характеризуются очень мелким размером семян. Во время подработки такое семя проходит через сито и попадает в сор. По нашим данным, остаточная масличность этой примеси может достигать 35%. Это в 3−4 раза выше, чем считалось ранее, когда предприятия фиксировали потери на уровне 8−10%. Таким образом, вместе с отходами предприятия безвозвратно теряют сотни тонн дорогостоящего продукта», — пояснил старший научный сотрудник отдела физических методов исследований ВНИИМК Олег Агафонов.
Внедрение новой методики позволит сельхозтоваропроизводителям по-новому оценить эффективность переработки и получить значительную прибавку к доходу, превращая отходы в источник прибыли. Отметим, что масложировая продукция, включая растительные масла, занимает одно из ведущих мест среди экспортируемых аграрных товаров Краснодарского края.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.