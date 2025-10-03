Власти Самары прокомментировали третью волну эвакуаций школ

Напомним, за ложное сообщение о минировании предусмотрена уголовная ответственность. Виновникам может грозить штраф от 200 тысяч до 1 миллиона рублей или лишение свободы от 3 до 5 лет. В таких случаях обязательно проводится проверка, на место выезжают оперативные службы.