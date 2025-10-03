Власти Самары прокомментировали третью волну эвакуаций школ

В администрации Самары прокомментировали третью волну сообщений о минировании, из-за которых 3 октября массово эвакуировали школы. Всех учеников вывели из зданий.
«Сегодня также в ряд учебных заведений поступили анонимные сообщения о минировании. Все необходимые в подобных случаях мероприятия проведены», — рассказали в мэрии.
По этой же причине учебные заведения Самары эвакуировали 2 октября. А 29 сентября детей вывели из школы № 81, учебные помещения проверяли. Волна массовых эвакуации образовательных учреждений прошла в областном центре и прошлой осенью, только в ноябре.
Напомним, за ложное сообщение о минировании предусмотрена уголовная ответственность. Виновникам может грозить штраф от 200 тысяч до 1 миллиона рублей или лишение свободы от 3 до 5 лет. В таких случаях обязательно проводится проверка, на место выезжают оперативные службы.