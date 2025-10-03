Отделались «условками» и штрафами: организаторы проституции из Нефтекамска предстали перед судом

По данным надзорного ведомства, что с января 2023 по декабрь 2024 года двое женщин и их знакомый создали преступное сообщество, которое под прикрытием массажного салона занималась организацией проституции в Нефтекамске. В преступную деятельность были вовлечены еще две девушки, которые выполняли функции администраторов.