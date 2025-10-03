Отделались «условками» и штрафами: организаторы проституции из Нефтекамска предстали перед судом

В башкирском городе Нефтекамск вынесли приговор пяти гражданам, обвиняемым в организации занятия проституцией и вовлечении в нее в составе организованной группы. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, всех подсудимых признали виновными.
По данным надзорного ведомства, что с января 2023 по декабрь 2024 года двое женщин и их знакомый создали преступное сообщество, которое под прикрытием массажного салона занималась организацией проституции в Нефтекамске. В преступную деятельность были вовлечены еще две девушки, которые выполняли функции администраторов.
Нефтекамский городской суд назначил троим организаторам лишение свободы условно от 3 до 4 лет с испытательным сроком 3 года. Остальным участницам преступной группы — штрафы от 200 до 300 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.
