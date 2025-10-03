В Самаре отремонтировали дорогу в переулке Водителей

В Самаре привели в порядок дорогу и тротуар по переулку Водителей. Работы провели по поручению главы города Ивана Носкова, сообщают в городской администрации.
— Подрядчики отремонтировали участок дороги от улицы Мориса Тореза до дома по улице Гагарина, 61. Результаты проделанной работы мэр оценил во время рабочего визита в Железнодорожный район, — отметили в сообщении.
Рабочие отремонтировали 270 метров дорожного участка, выполнили ремонт покрытия проезжей части, обустроили парковочные места, заасфальтировали тротуарные дорожки, площадь которых достигла 600 квадратных метров.