В Самаре отремонтировали дорогу в переулке Водителей

В Самаре отремонтировали дорогу от улицы Мориса Тореза до дома на улице Гагарина.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре привели в порядок дорогу и тротуар по переулку Водителей. Работы провели по поручению главы города Ивана Носкова, сообщают в городской администрации.

— Подрядчики отремонтировали участок дороги от улицы Мориса Тореза до дома по улице Гагарина, 61. Результаты проделанной работы мэр оценил во время рабочего визита в Железнодорожный район, — отметили в сообщении.

Рабочие отремонтировали 270 метров дорожного участка, выполнили ремонт покрытия проезжей части, обустроили парковочные места, заасфальтировали тротуарные дорожки, площадь которых достигла 600 квадратных метров.