Пермяков встревожила гигантская пробка на Красавинском мосту

Жителей Перми встревожила длинная автомобильная пробка на Красавинском мосту 3 октября, сообщает «ЧП Пермь».
Очевидцы опубликовали пост в телеграм-канале и сообщили, что на Красавинском мосту в сторону центра города образовался автомобильный затор. На момент публикации длина пробки составляла чуть больше 3 километров.
«Со стороны Краснокамска Красавинский мост встал», — написали очевидцы в телеграм-канале «ЧП Пермь».
Согласно сервису «Яндекс. Карты», в 15:55 длина пробки уменьшилась — сейчас её протяжённость составляет 2 километра. Движение при выезде из Закамска окрашено в красный цвет. При этом в сторону Кировского района автомобильных заторов не наблюдается. Отметки о ДТП также отсутствуют.
