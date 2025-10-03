Пермяков встревожила гигантская пробка на Красавинском мосту

Согласно сервису «Яндекс. Карты», в 15:55 длина пробки уменьшилась — сейчас её протяжённость составляет 2 километра. Движение при выезде из Закамска окрашено в красный цвет. При этом в сторону Кировского района автомобильных заторов не наблюдается. Отметки о ДТП также отсутствуют.