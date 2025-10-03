Суд подтвердил законность штрафа за превышение скорости в Омске

Как следует из материалов дела, временные дорожные знаки были установлены в полном соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения и согласованы с уполномоченным органом. Кроме того, бюджетное учреждение «Управление дорожно-хозяйственного благоустройства» города Омска официально подтвердило, что по состоянию на 18 мая 2025 года работы на указанном участке еще не были завершены.