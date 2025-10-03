Суд подтвердил законность штрафа за превышение скорости в Омске

Омский областной суд оставил в силе постановление о наложении административного штрафа в размере 750 рублей на водителя, который превысил скорость в зоне временного ограничения. Нарушение было зафиксировано камерой автоматической фиксации 18 мая 2025 года на участке улиц Заозерная — 10-я Заозерная.
Согласно материалам дела, автомобиль Toyota RAV4 двигался со скоростью 72 км/ч при установленном временном ограничении в 40 км/ч. Ограничение действовало в связи с проведением дорожных работ, о чем свидетельствовал установленный знак 3.24 «Ограничение максимальной скорости».
Водитель попытался оспорить штраф, так как он считал, что на момент фиксации нарушения ремонтные работы уже завершились, а значит, знаки утратили юридическую силу. Однако Первомайский районный суд отклонил эту аргументацию, а Омский областной суд поддержал его решение.
Как следует из материалов дела, временные дорожные знаки были установлены в полном соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения и согласованы с уполномоченным органом. Кроме того, бюджетное учреждение «Управление дорожно-хозяйственного благоустройства» города Омска официально подтвердило, что по состоянию на 18 мая 2025 года работы на указанном участке еще не были завершены.
Суды пришли к выводу, что оснований для отмены штрафа нет, и постановление о привлечении к ответственности осталось без изменений.
