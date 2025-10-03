В Алтайском крае обновили два участка дорог к туристическим объектам

Ремонт двух участков дорог, которые ведут к популярным туристическим объектам Алтайского края, завершили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В нормативное состояние привели объекты, расположенные в Смоленском и Советском районах, сообщили в министерстве транспорта региона.
В Смоленском районе обновили четыре километра региональной дороги Новокалманка — Огни — Михайловка — Антоньевка — Петропавловское — Смоленское. Работы велись с 153-го по 156-й км. Там заменили дорожное покрытие, укрепили обочины, провели ремонт водопропускной трубы. Эта трасса входит в опорную сеть и является кратчайшим путем из Казахстана и западных районов края в Бийск, Белокуриху и Республику Алтай, минуя Барнаул.
В Советском районе специалисты подрядной организации завершили работы по обновлению участка региональной дороги Катунское — Красный Яр — Алтайское — граница Республики Алтай. Приведено в норматив дорожное покрытие с 12-го по 17-й км. Эта трасса сегодня обеспечивает связь Алтайского и Советского районов с Бийском. Именно по ней туристы попадают к знаменитому заказнику «Лебединый». Кроме того, дорога ведет к границе с Республикой Алтай, соединяясь с современным Чуйским трактом.
Всего в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» на ремонт дорог в Алтайском крае направлено 12,5 млрд рублей, что в 2,3 раза больше, чем в прошлом году. За счет этого будет обновлено 136 дорожных объектов общей протяженностью свыше 560 километров.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.