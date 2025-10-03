В Алтайском крае обновили два участка дорог к туристическим объектам

В Советском районе специалисты подрядной организации завершили работы по обновлению участка региональной дороги Катунское — Красный Яр — Алтайское — граница Республики Алтай. Приведено в норматив дорожное покрытие с 12-го по 17-й км. Эта трасса сегодня обеспечивает связь Алтайского и Советского районов с Бийском. Именно по ней туристы попадают к знаменитому заказнику «Лебединый». Кроме того, дорога ведет к границе с Республикой Алтай, соединяясь с современным Чуйским трактом.