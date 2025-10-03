Ричмонд
Сентябрь 2025 года вошел в десятку самых теплых в истории

Синоптик Вильфанд: сентябрь 2025 года вошел в десятку самых теплых в России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Сентябрь 2025 года вошел в десятку самых теплых в России в истории метеонаблюдений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«По предварительным оценкам, нынешний сентябрь войдет в десятку самых теплых сентябрей. Это происходит нечасто, вероятность такого теплого сентября примерно 8%», — сказал Вильфанд на пресс-конференции.

