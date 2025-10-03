Компания Ирины Чемезовой подала иск к свердловскому дептуризма

Как стало известно «Ъ-Урал», в правительстве Свердловской области рассматривают возможность ликвидации дептуризма. Среди причин, которые называют источники издания, — малая эффективность ведомство и неоднозначное отношение к его руководителю Эльмире Тукановой в профессиональном сообществе. В разговоре с «Ъ-Урал» госпожа Туканова заявила, что не слышала о подобных планах, при этом подчеркнув, что в 2025 году департамент начал проводить контрольно-надзорную работу в сфере туризма.