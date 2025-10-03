Ричмонд
Компания Ирины Чемезовой подала иск к свердловскому дептуризма

Компания «Новый мир», принадлежащая Ирине Чемезовой, подала иск к департаменту по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области, следует из картотеки арбитражных дел. Она требует признать недействительным акт проверки деятельности компании.

Источник: Коммерсантъ

«О признании недействительным акта контрольного мероприятия департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области “По соблюдению целей, условий и порядка предоставления гранта в форме субсидий на государственную поддержку общественных инициатив и проектов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, направленных на развитие туристской инфраструктуры, на условиях софинансирования из федерального бюджета”», — указано в исковых требованиях.

Иск был подан 25 сентября. Рассмотрение дела назначено на 21 октября. «Ъ-Урал» не удалось оперативно получить комментарий адвоката Ирины Чемезовой.

Госпожа Чемезова с 18 сентября находится под домашним арестом. Ее обвиняют по ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество). По сведениям «Ъ-Урал», дело связано со строительством на грантовые средства пляжа Tava на берегу озера Таватуй. Зашита Ирины Чемезовой утверждает, что спор является хозяйственным и не может случить основанием для возбуждения уголовного дела.

Дептуризма летом 2025 года на основании проверок расходования грантовых средств подал девять исков к компаниям и частным предпринимателям на общую сумму 183 млн руб., среди ответчиков по искам — компании группы Baden Family, парк «Арамильская слобода», «Парк сказов». ООО «Новый мир» среди этих компаний нет.

В ведомстве утверждали, что компании не выполнили свои обязательства по грантам либо сделали это позже назначенного срока. Исковые требования включали полный возврат субсидии, в некоторых случаях — дополнительно штраф в размере субсидии. Суд уже отказал в удовлетворении двух исков: дела выиграли компании «Арамильская слобода», которую требовали вернуть 5 млн руб. субсидии и 5 млн руб. штрафа, и «Баден Групп» — ее просили вернуть субсидию в 63,3 млн руб. в полном объеме.

Как стало известно «Ъ-Урал», в правительстве Свердловской области рассматривают возможность ликвидации дептуризма. Среди причин, которые называют источники издания, — малая эффективность ведомство и неоднозначное отношение к его руководителю Эльмире Тукановой в профессиональном сообществе. В разговоре с «Ъ-Урал» госпожа Туканова заявила, что не слышала о подобных планах, при этом подчеркнув, что в 2025 году департамент начал проводить контрольно-надзорную работу в сфере туризма.