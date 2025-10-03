В Норильске Красноярского края отремонтировали два филиала поликлиники № 1

На улице Надеждинской, 11 располагается детская поликлиника, к которой прикреплены 4503 ребенка. Там заменили оконные и дверные блоки, установили светодиодные светильники, обновили выключатели и розетки. На Надеждинской, 15 находится взрослая поликлиника, обслуживающая 15 118 человек. В медучреждении также обновили двери, окна, электрику, положили кафельную плитку в туалетных комнатах для посетителей и отремонтировали кабинеты в отделениях стоматологии и хирургии.