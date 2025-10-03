В Норильске Красноярского края отремонтировали два филиала поликлиники № 1

Капитальный ремонт завершился в двух филиалах Норильской межрайонной поликлиники № 1 на улице Надеждинской в городе Норильске Красноярского края. Ремонт проводился по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в минздраве региона.
На улице Надеждинской, 11 располагается детская поликлиника, к которой прикреплены 4503 ребенка. Там заменили оконные и дверные блоки, установили светодиодные светильники, обновили выключатели и розетки. На Надеждинской, 15 находится взрослая поликлиника, обслуживающая 15 118 человек. В медучреждении также обновили двери, окна, электрику, положили кафельную плитку в туалетных комнатах для посетителей и отремонтировали кабинеты в отделениях стоматологии и хирургии.
«Замена устаревших деревянных оконных блоков на двухкамерные стеклопластиковые пакеты дала существенное улучшение по теплосохранению и шумоизоляции внутренних помещений здания — нашим пациентам и сотрудникам будет теплее и спокойнее», — отметил исполняющий обязанности главного врача Армен Дарбинян, добавив, что ремонт позволил улучшить качество и доступность медицинской помощи жителям Норильска.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.