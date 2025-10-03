В Музее героизма на ВДНХ стартовал проект «Города воинской славы России»

Музей героизма на ВДНХ и Союз городов воинской славы реализуют совместный проект «Города воинской славы России». Экспозиция открылась 2 октября, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы. Реализация новых музейных проектов на территории ВДНХ соответствует задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Первым мероприятием стала выставка «Петрозаводск — город воинской славы. Стойкий. Несломленный. Живой». Она посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, 81-й годовщине освобождения Карелии от немецких и финских захватчиков и 10-летию присвоения Петрозаводску почетного звания.
Посетители могут узнать о жизни города в период Великой Отечественной войны, о том, как в нем сохраняется память о событиях и героях тех лет. Гостям также предлагают посмотреть фильм, посвященный важнейшей теме в истории страны, и ознакомиться с информацией на 18 стендах.
Выставка подготовлена администрацией Петрозаводского городского округа, благотворительным фондом «Основа» и Центром воинской славы Петрозаводска совместно с ВДНХ.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.