В Ташкенте участились случаи кредитного мошенничества с участием родственников и знакомых

Если кто-то из близких предлагает оформить на вас кредит, ни в коем случае не соглашайтесь, даже если вы доверяете этому человеку. Подписывая кредитный договор, вы берёте на себя всю юридическую и финансовую ответственность. Если ваш знакомый или родственник перестанет платить по кредиту, все обязательства ложатся на вас, а банк будет требовать возврата средств именно с того, чьё имя стоит в договоре.