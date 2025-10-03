Ричмонд
В Ташкенте участились случаи кредитного мошенничества с участием родственников и знакомых

Vaib.uz (Узбекистан. 3 октября). ГУВД сообщает о тревожной тенденции: в последнее время в Ташкенте стало больше случаев мошенничества при оформлении банковских кредитов с участием людей, которых обычно называют «своими» — родственников, друзей, коллег, соседей и даже супругов.

Источник: Vaib.Uz

Схема проста: кто-то из близких, будь то друг, коллега, сосед, одноклассник, начальник или даже муж или жена, просит вас взять кредит. Чаще всего это звучит примерно так: «Пожалуйста, оформи на себя кредит, я сам буду выплачивать. Просто подпиши бумаги — ты же мне доверяешь!».

Звучит безобидно, но последствия могут быть печальными. Сегодня вы верите человеку, а завтра остаётесь с долгом, который придётся выплачивать вам, а не тому, кто так убедительно клялся всё вернуть.

Если кто-то из близких предлагает оформить на вас кредит, ни в коем случае не соглашайтесь, даже если вы доверяете этому человеку. Подписывая кредитный договор, вы берёте на себя всю юридическую и финансовую ответственность. Если ваш знакомый или родственник перестанет платить по кредиту, все обязательства ложатся на вас, а банк будет требовать возврата средств именно с того, чьё имя стоит в договоре.