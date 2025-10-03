Ричмонд
В престижном районе Екатеринбурга построят мост с трамвайной веткой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 октября, ФедералПресс. Мэрия Екатеринбурга предложила построить мост через реку Исеть на улице Большакова в Парковом микрорайоне. Материалы общественных обсуждений появились на официальном портале администрации.

«Проектом предлагается строительство улицы Большакова со строительством моста через реку Исеть и трамвайной линией», — говорится в документации.

Речь идет о проекте планировки и межевания квартала, где известный девелопер Андрей Гавриловский возводит ЖК бизнес-класса «Лувр». Ожидается, что после завершения строительства население квартала увеличится с 800 до 2600 человек. В «Лувре» разместят детский сад, рядом появятся художественная школа и гостиница.

Планировщики предлагают продлить трамвайную линию по улице Луначарского, затем ветка свернет на Большакова и после моста сделает еще один поворот вдоль берега Исети на улицу Машинную. Согласно генплану, эта ветка далее должна пойти по Луганской улице и в конце концов соединить Парковый с Автовокзалом и Ботаникой.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее улицу Большакова перекопали ради масштабной замены труб. «Водоканал» работал на участке между улицами 8 Марта и Степана Разина.