В престижном районе Екатеринбурга построят мост с трамвайной веткой

Планировщики предлагают продлить трамвайную линию по улице Луначарского, затем ветка свернет на Большакова и после моста сделает еще один поворот вдоль берега Исети на улицу Машинную. Согласно генплану, эта ветка далее должна пойти по Луганской улице и в конце концов соединить Парковый с Автовокзалом и Ботаникой.