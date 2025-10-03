Вильфанд заявил, что прогнозов «для своих» не существует

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Метеорологи делятся всеми знаниями о погоде с общественностью, никаких прогнозов «для своих» не существует, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Синоптик отметил, что неопределенность, которая есть в атмосферных процессах, не позволяет делать надежные долгосрочные прогнозы погоды.
«Я рассказывал об эпизоде, когда только пришел работать в Гидрометцентр. Мне позвонил мой товарищ университетский, спросил, какая погода будет в субботу-воскресенье. Тогда, в основном, по радио передавали (прогноз — ред.). Ну это по радио, а для своих? У нас нет для своих или чужих — погода одна и та же», — сказал Вильфанд на пресс-конференции.
Узнать больше по теме
Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.Читать дальше