Нижегородцам рассказали, когда «переобуваться» к зиме

Согласно постановлению № 837 от 27 мая 2023 года, с 1 декабря использование летней резины запрещено на территории России. Однако в большинстве регионов зима приходит гораздо раньше, поэтому в первую очередь ориентироваться стоит на погодные условия.
Если температура держится ниже +5 градусов хотя бы пять дней подряд — пора ехать на шиномонтаж.
Особую опасность в холодное время года представляет не только летняя, но и изношенная резина с полностью или частично стертым протектором. Такое покрытие значительно снижает сцепление с дорогой и увеличивает риск аварий.
Кроме того, новая зимняя резина требует обкатки, которую лучше делать заранее — по сухому асфальту и до наступления устойчивых морозов. Тогда сцепление с дорогой будет надежнее.
В «Автодоре» также напомнили не откладывать техосмотр, следить за уровнем топлива и не забывать про правила дорожного движения для обеспечения безопасности на зимней дороге.