Библиотека станицы Старогладовской в Чечне получила статус модельной

Новая библиотека стала настоящим центром культуры и образования для жителей станицы. Книжный фонд представлен как классической, так и современной литературой, кроме того, посетители могут пользоваться электронными ресурсами. Для детей и молодежи созданы интерактивные зоны для обучения и творчества, обустроен читальный зал. В учреждении планируют регулярно проводить культурные, образовательные и просветительские мероприятия для местных жителей.