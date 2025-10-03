Библиотека станицы Старогладовской в Чечне получила статус модельной

Открытие модельной библиотеки состоялось в станице Старогладовской Чеченской Республики. Модернизация учреждения велась с марта по сентябрь этого года по нацпроекту «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.
Новая библиотека стала настоящим центром культуры и образования для жителей станицы. Книжный фонд представлен как классической, так и современной литературой, кроме того, посетители могут пользоваться электронными ресурсами. Для детей и молодежи созданы интерактивные зоны для обучения и творчества, обустроен читальный зал. В учреждении планируют регулярно проводить культурные, образовательные и просветительские мероприятия для местных жителей.
Ранее сообщалось, что первая в Веденском районе модельная библиотека также распахнула двери для посетителей после модернизации по нацпроекту. Книжный фонд учреждения пополнился более чем на 2 тысячи новых изданий. Кроме того, в библиотеке открылся современный компьютерный зал.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.