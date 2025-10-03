В городе Юрьеве-Польском обновили улицу Владимирскую

В нормативное состояние приведен объект от пересечения с улицей Луговой до улицы Шибанкова. Прежнее асфальтобетонное покрытие на данном отрезке было частично разрушено. После его демонтажа дорожники уложили новые слои из асфальтобетонной смеси. Там также заменили бортовой камень и обустроили обочины, обновили тротуары, съезды к домам и канализационные люки.