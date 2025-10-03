В городе Юрьеве-Польском обновили улицу Владимирскую

Участок улицы Владимирской отремонтировали в городе Юрьеве-Польском Владимирской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Площадь восстановленного покрытия превысила 2,3 тыс. кв. м, сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора региона.
В нормативное состояние приведен объект от пересечения с улицей Луговой до улицы Шибанкова. Прежнее асфальтобетонное покрытие на данном отрезке было частично разрушено. После его демонтажа дорожники уложили новые слои из асфальтобетонной смеси. Там также заменили бортовой камень и обустроили обочины, обновили тротуары, съезды к домам и канализационные люки.
Улица Владимирская проходит через центр города от автодороги регионального значения Владимир — Юрьев-Польский — Переславль-Залесский. По ней добираются до достопримечательностей и социально значимых объектов Юрьева-Польского.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.