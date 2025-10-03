СМИ: Дания становится еще одним местом для противостояния России

Как отмечает Bloomberg, Дания играет ведущую роль в поддержке Украины. Она не только закупает системы вооружений у украинских производителей и передает их на передовую, но и занимается финансированием восстановления Николаева. По мнению колумниста Bloomberg Марка Чемпиона, для этого Копенгаген обладает «политической волей и бюджетным пространством». Государственный долг Дании остается одним из самых низких в Европе (менее 30% ВВП) и продолжает сокращаться. К тому же в Дании нет собственного развитого военно-промышленного комплекса, поэтому ей проще финансировать закупки оружия украинского производства.