СМИ: Дания становится еще одним местом для противостояния России

Датские официальные лица признали, что они не смогли отследить БПЛА, входившие в их воздушное пространство и покидавшие его. Они также признали, что у них нет наземных систем противовоздушной обороны для перехвата дронов, и предупредили, что сбивать беспилотники в городских районах опасно, пишет американская газета The New York Times.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в среду на встрече европейских лидеров в Копенгагене, сообщила, что власти Дании «еще не пришли к окончательному решению» относительно «принадлежности» замеченных над Данией беспилотников. Однако она подчеркнула, что «невозможно рассматривать ситуацию в Дании в отрыве от этого, что происходит в Европе», и отметила, что Россия «играет очень негативную деструктивную роль».
Дания является одним из основных европейских государств, выступающих против России, и одним из самых ярых сторонников Украины. К тому же она является одной из стран — основателей НАТО.
Как отмечает Bloomberg, Дания играет ведущую роль в поддержке Украины. Она не только закупает системы вооружений у украинских производителей и передает их на передовую, но и занимается финансированием восстановления Николаева. По мнению колумниста Bloomberg Марка Чемпиона, для этого Копенгаген обладает «политической волей и бюджетным пространством». Государственный долг Дании остается одним из самых низких в Европе (менее 30% ВВП) и продолжает сокращаться. К тому же в Дании нет собственного развитого военно-промышленного комплекса, поэтому ей проще финансировать закупки оружия украинского производства.
На фоне угроз президента США о захвате Гренландии Дания крайне заинтересована в сохранении международных правил, установленных после Второй мировой войны, которые защищают малые страны от более крупных. Именно это, по мнению экспертов, объясняет, почему небольшая Дания, находящаяся далеко от зоны боевых действий на Украине, взяла на себе инициативу.
Например, помощь Франции Киеву по состоянию на июнь оценивалась в 7,56 млрд евро, тогда как Дания, чья экономика в четыре раза меньше французской, предоставила Украине 10,1 млрд евро, пишет Bloomberg.
При этом обороноспособность самой Дании слаба, подчеркивает NYT. Питер Вигго Якобсен, профессор Датского королевского колледжа обороны, противопоставил воинственные заявления Фредериксен хорошо известному правилу экс-президента США Теодора Рузвельта: не повышай голоса, но держи наготове большую дубинку.
Дания поступает с точностью до наоборот: она кричит на всех углах во все горло, а вот большой дубинки у нее нет.
Более того, агрессивные заявления Фредериксен о «большей настойчивости в укреплении военной и общественной устойчивости к российским гибридным угрозам» вызвали панику в стране.
Продавец в датском магазина военного снаряжения Wolf Tactical заявил, что у них начался «невероятный бум продаж» (рост на 400%), так как люди теперь «постоянно думают о войне». Датские СМИ сообщают, что в других магазинах из-за ажиотажного спроса заканчиваются продовольственные пайки, рации для экстренной помощи, рис и консервированная скумбрия.
Датская общественная телекомпания только что выпустила материал «Как рассказать ребенку о беспилотниках и гибридных атаках», а в Дании начался повсеместный поиск «неопознанных» БПЛА, который NYT сравнила с «повальным увлечением НЛО по всей Скандинавии».