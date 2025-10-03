В Петербурге отремонтировали Светлановский проспект и Светлановскую площадь

Также по нацпроекту дорожники привели в порядок Светлановский проспект. Работы проходили на участке от Светлановской площади до Тихорецкого проспекта протяженностью 2,6 км. В ходе ремонта специалисты обновили более 70 тыс. кв. м покрытия на проезжей части и тротуарах, нанесли дорожную разметку. Этот проспект обеспечивает связь между крупными жилыми массивами и способствует распределению транспортных потоков, снижая нагрузку на другие магистрали района.