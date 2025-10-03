В Петербурге отремонтировали Светлановский проспект и Светлановскую площадь

Сразу два дорожных объекта Выборгского района Санкт-Петербурга привели в нормативное состояние по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Ремонтные работы завершились на Светлановской площади и Светлановском проспекте, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы.
На Светлановской площади специалисты подрядной организации уложили свыше 18 тыс. кв. м нового асфальта на проезжей части и тротуарах. Этот объект играет важную роль в транспортной инфраструктуре Петербурга. Там пересекаются несколько ключевых магистралей города, обеспечивая связь между проспектами Энгельса, Светлановским, 2-м Муринским и проспектом Испытателей.
Также по нацпроекту дорожники привели в порядок Светлановский проспект. Работы проходили на участке от Светлановской площади до Тихорецкого проспекта протяженностью 2,6 км. В ходе ремонта специалисты обновили более 70 тыс. кв. м покрытия на проезжей части и тротуарах, нанесли дорожную разметку. Этот проспект обеспечивает связь между крупными жилыми массивами и способствует распределению транспортных потоков, снижая нагрузку на другие магистрали района.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.