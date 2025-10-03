Миллиардер Сулейманов задержан по делу об убийстве экс-главы ФСФО Таля в 2004-м

«Припарковав свой автомобиль, господин Таль, не пользовавшийся услугами телохранителей, направился к двери. Когда он потянулся к ее ручке, к нему сзади подошел мужчина и выстрелил в него из пистолета ТТ практически в упор. Первая пуля попала господину Талю в спину. Раненый обернулся, и две следующие пули застряли в его портфеле. Четвертая пуля попала в живот. Когда господин Таль упал, убийца не стал делать контрольного выстрела и уехал на салатовом ВАЗ-2110, в которой его ждал сообщник», — писала тогда газета «Коммерсантъ».