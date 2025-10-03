Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Победителями и призерами Олимпиады по финбезопасности стали 188 учащихся

Итоги подвели на организационном комитете под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

V Международная олимпиада по финансовой безопасности, которая проходила при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», завершилась в Красноярске. Победителями и призерами конкурса стали 188 школьников и студентов, сообщается на сайте правительства РФ.

Олимпиада стартовала 29 сентября на базе Сибирского федерального университета. Ребята приняли участие в панельных дискуссиях и мастер-классах, «Разговорах и важном», фестивале «Олимпиада в красках», спортивных состязаниях, фиджитал-турнире по шахматам. Масштабным событием стал Международный форум «Финансовая безопасность в эпоху новых технологий: угрозы и решения». Итоги состязания были подведены на организационном комитете под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

«В этом году к участию в Олимпиаде присоединились еще пять стран. Всего в этом году — около 600 финалистов из 40 стран. Победителями и призерами стали 188 участников: 27 российских школьников и 161 студент из России и зарубежных стран. Поздравляю ребят и желаю не останавливаться на достигнутом, развиваться и идти к новым вершинам», — сказал вице-премьер.

Он также поручил проработать вопрос вовлечения еще большего числа иностранных конкурсантов и использования платформы «Содружество» для реализации мероприятий Олимпиады. Вице-премьер пригласил всех членов Оргкомитета и конкурсантов принять участие в V Конгрессе молодых ученых, который пройдет в Сириусе с 26 по 28 ноября.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.
Читать дальше