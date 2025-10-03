Победителями и призерами Олимпиады по финбезопасности стали 188 учащихся

V Международная олимпиада по финансовой безопасности, которая проходила при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», завершилась в Красноярске. Победителями и призерами конкурса стали 188 школьников и студентов, сообщается на сайте правительства РФ.
Олимпиада стартовала 29 сентября на базе Сибирского федерального университета. Ребята приняли участие в панельных дискуссиях и мастер-классах, «Разговорах и важном», фестивале «Олимпиада в красках», спортивных состязаниях, фиджитал-турнире по шахматам. Масштабным событием стал Международный форум «Финансовая безопасность в эпоху новых технологий: угрозы и решения». Итоги состязания были подведены на организационном комитете под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
«В этом году к участию в Олимпиаде присоединились еще пять стран. Всего в этом году — около 600 финалистов из 40 стран. Победителями и призерами стали 188 участников: 27 российских школьников и 161 студент из России и зарубежных стран. Поздравляю ребят и желаю не останавливаться на достигнутом, развиваться и идти к новым вершинам», — сказал вице-премьер.
Он также поручил проработать вопрос вовлечения еще большего числа иностранных конкурсантов и использования платформы «Содружество» для реализации мероприятий Олимпиады. Вице-премьер пригласил всех членов Оргкомитета и конкурсантов принять участие в V Конгрессе молодых ученых, который пройдет в Сириусе с 26 по 28 ноября.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.