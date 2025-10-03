В Татарстане за неделю выявили 15 тысяч случаев ОРВИ

С первого сентября в Татарстане начался новый сезон респираторных инфекций. Ситуация с коронавирусом, по ее словам, остаётся стабильной: за прошлую неделю зарегистрировано 256 случаев, что на 13,5% ниже показателей предыдущей недели и в 2,6 раза ниже уровня прошлого года. Среди штаммов преобладает «омикрон».