Бастрыкин потребовал доклад о разрушающихся мосте и дороге в Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту ненадлежащего состояния дорожной инфраструктуры в деревне Никольский башкирского города Бирска. Основанием стало обращение жителей, поступившее в приемную главы СКР через социальную сеть «ВКонтакте».
Как сообщает информационный центр Следкома, жители деревни пожаловались на непригодное состояние автомобильного моста и единственной дороги, соединяющей несколько улиц населенного пункта. По словам гражданам, асфальтовое покрытие отсутствует, а грунтовые полотна регулярно размываются во время осадков и таяния снега, что затрудняет проезд автомобилей, включая спецтранспорт, к домовладениям граждан. Местные жители также выразили опасения по поводу возможного разрушения моста.
Отмечается, что многочисленные обращения граждан в компетентные органы не принесли результатов. В связи с этим СК Башкирии организовал процессуальную проверку.
Бастрыкин поручил руководителю Следкома Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о предварительных и окончательных результатах проверки.
— Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщает СКР.
