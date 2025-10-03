Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин потребовал доклад о разрушающихся мосте и дороге в Башкирии

Глава СКР поручил доложить о ненадлежащем состоянии дорожной инфраструктуры в башкирской деревне.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по факту ненадлежащего состояния дорожной инфраструктуры в деревне Никольский башкирского города Бирска. Основанием стало обращение жителей, поступившее в приемную главы СКР через социальную сеть «ВКонтакте».

Как сообщает информационный центр Следкома, жители деревни пожаловались на непригодное состояние автомобильного моста и единственной дороги, соединяющей несколько улиц населенного пункта. По словам гражданам, асфальтовое покрытие отсутствует, а грунтовые полотна регулярно размываются во время осадков и таяния снега, что затрудняет проезд автомобилей, включая спецтранспорт, к домовладениям граждан. Местные жители также выразили опасения по поводу возможного разрушения моста.

Отмечается, что многочисленные обращения граждан в компетентные органы не принесли результатов. В связи с этим СК Башкирии организовал процессуальную проверку.

Бастрыкин поручил руководителю Следкома Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о предварительных и окончательных результатах проверки.

— Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщает СКР.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.