Бастрыкин потребовал доклад о разрушающихся мосте и дороге в Башкирии

Как сообщает информационный центр Следкома, жители деревни пожаловались на непригодное состояние автомобильного моста и единственной дороги, соединяющей несколько улиц населенного пункта. По словам гражданам, асфальтовое покрытие отсутствует, а грунтовые полотна регулярно размываются во время осадков и таяния снега, что затрудняет проезд автомобилей, включая спецтранспорт, к домовладениям граждан. Местные жители также выразили опасения по поводу возможного разрушения моста.