Кубанская компания отправит в Китай новую партию муки

Сельскохозяйственная компания «Прогресс Агро» из Усть-Лабинского района Краснодарского края экспортирует в Китай партию муки высшего сорта объемом 134 тонны. Предприятие наращивает поставки продукции за рубеж под брендом «Моя Станица» по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», сообщили в управлении экономики района.
Получателем выступает китайская компания, которая работает с «Прогресс Агро» не первый год. Партнер реализует продукцию в формате B2C через один из крупнейших маркетплейсов КНР — Pinduoduo. Это уже вторая поставка в 2025 году: первую партию объемом 67 тонн в фасовке по 5 кг кубанское предприятие отправило в марте.
«В целом до конца года планируем экспортировать в Китай до 500 тонн муки, что вдвое превышает показатели прошлого года, когда в КНР было отправлено 230 тонн. Однако достижение этого объема напрямую зависит от того, какие квоты на импорт будут получены нашими контрагентами. Такой рост подтверждает стабильный спрос на нашу продукцию и укрепляет позиции бренда “Моя Станица” на международном рынке», — отмечает руководитель отдела внешнеэкономической деятельности предприятия «Паритет Агро» (ГК «Прогресс Агро») Артем Мацнев.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.