Кубанская компания отправит в Китай новую партию муки

«В целом до конца года планируем экспортировать в Китай до 500 тонн муки, что вдвое превышает показатели прошлого года, когда в КНР было отправлено 230 тонн. Однако достижение этого объема напрямую зависит от того, какие квоты на импорт будут получены нашими контрагентами. Такой рост подтверждает стабильный спрос на нашу продукцию и укрепляет позиции бренда “Моя Станица” на международном рынке», — отмечает руководитель отдела внешнеэкономической деятельности предприятия «Паритет Агро» (ГК «Прогресс Агро») Артем Мацнев.