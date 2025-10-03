Директор белгородской гимназии рассказала о победителе «Учителя года 2025»

«Парню 26 лет. И он справился, он достоин этой победы. А гордость в коллективе еще и от того, что он наш. В первый класс к нам пришел Митя в 2006 году. В 2017 он выпустился. Закончил университет, вернулся в родную гимназию… Он из учительской семьи, из замечательной семьи. Бабушка учитель, светлая ей память. Мама, тетя, из педагогической династии. Дед был военным, серьезным таким. Поэтому парень замечательный, воспитан правильно. Патриот своей страны, любит очень детей», — рассказала директор.