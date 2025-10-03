Мэрия Сочи объяснила появление песни рэпера-иноагента в заданиях олимпиады

Представители администрации города заявили, что задания были разработаны на основе «официальных сборников лингвистических задач» прошли «многоуровневую проверку». В мэрии также отметили, что рэп — «одна из современных форм словесного искусства», а популяризация творчества рэпера не входила в их планы.
«Невозможно требовать от педагога-филолога глубоких познаний во всех музыкальных жанрах, так же как и во всех направлениях и авторах современной музыкальной поэзии. Его задача — анализировать язык как систему, что и было сделано», — приводит отрывок из заявления администрации Сочи «Коммерсантъ».
Власти пообещали проанализировать задания, при этом имя рэпера в самом тексте олимпиады не фигурирует.
Напомним, что школьникам предлагалось вписать недостающие слова, обозначить исходный глагол и произошедшее от него жаргонное существительное.
*Рэпер Оксимирон признан иноагентом и объявлен в розыск.