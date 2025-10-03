Ричмонд
Мэрия Сочи объяснила появление песни рэпера-иноагента в заданиях олимпиады

В Сочи объяснили, как текст песни рэпера Оксимирона* попал в задания школьного этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на мэрию курорта.

Представители администрации города заявили, что задания были разработаны на основе «официальных сборников лингвистических задач» прошли «многоуровневую проверку». В мэрии также отметили, что рэп — «одна из современных форм словесного искусства», а популяризация творчества рэпера не входила в их планы.

«Невозможно требовать от педагога-филолога глубоких познаний во всех музыкальных жанрах, так же как и во всех направлениях и авторах современной музыкальной поэзии. Его задача — анализировать язык как систему, что и было сделано», — приводит отрывок из заявления администрации Сочи «Коммерсантъ».

Власти пообещали проанализировать задания, при этом имя рэпера в самом тексте олимпиады не фигурирует.

Напомним, что школьникам предлагалось вписать недостающие слова, обозначить исходный глагол и произошедшее от него жаргонное существительное.

*Рэпер Оксимирон признан иноагентом и объявлен в розыск.