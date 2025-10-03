Дорожная инспекция анонсировала тотальные проверки в Челябинской области

В предстоящие выходные плотность экипажей ДПС будет увеличена «для тотального контроля дорожной обстановки, оперативного выявления и пресечения фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения и лишенных прав».
«Воздержитесь от управления автомобилем в нетрезвом состоянии — это сохранит жизнь и здоровье вам, вашим близким и другим участникам движения», — призывают полицейские.
Анонимно сообщать о пьяницах за рулем можно через Telegram-бот beZdtp74_bot.
Напомним, за «нетрезвое» вождение или отказ от медицинского освидетельствования предусмотрен штраф в размере 45 тыс. рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение наступает уголовная ответственность.