Дорожная инспекция анонсировала тотальные проверки в Челябинской области

Дорожная инспекция анонсировала тотальные проверки в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В предстоящие выходные плотность экипажей ДПС будет увеличена «для тотального контроля дорожной обстановки, оперативного выявления и пресечения фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения и лишенных прав».

«Воздержитесь от управления автомобилем в нетрезвом состоянии — это сохранит жизнь и здоровье вам, вашим близким и другим участникам движения», — призывают полицейские.

Анонимно сообщать о пьяницах за рулем можно через Telegram-бот beZdtp74_bot.

Напомним, за «нетрезвое» вождение или отказ от медицинского освидетельствования предусмотрен штраф в размере 45 тыс. рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение наступает уголовная ответственность.