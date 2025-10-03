Горячую воду отключили в одном из районов Алматы из-за аварии

По данным аварийной службы «Алматинских тепловых сетей», повреждение возникло из-за коррозии трубопровода, который был введен в эксплуатацию в 2010 году.
Аварийной бригадой ТОО «Алматинские тепловые сети» ведется работа по устранению повреждения, возникшего на участке трубопровода диаметром 200 мм. Для устранения повреждения привлечено три единицы специализированной техники и восемь человек личного состава.
В связи с повреждением ограничили горячее водоснабжение для потребителей в контуре улиц Шакарима — Прокофьева — Кулымбетова — Брусиловского.
Восстановить подачу горячей воды планируют сразу после завершения ремонтных работ, ориентировочно в 23:00 3 октября.
Живущих в том районе просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
«В случае возникновения какой-либо нештатной ситуации (выброс воды, пар