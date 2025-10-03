Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Горячую воду отключили в одном из районов Алматы из-за аварии

В Алматы 3 октября 2025 года произошло повреждение трубопровода на распределительной теплосети в Алмалинском районе по улице Шакарима, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным аварийной службы «Алматинских тепловых сетей», повреждение возникло из-за коррозии трубопровода, который был введен в эксплуатацию в 2010 году.

Аварийной бригадой ТОО «Алматинские тепловые сети» ведется работа по устранению повреждения, возникшего на участке трубопровода диаметром 200 мм. Для устранения повреждения привлечено три единицы специализированной техники и восемь человек личного состава.

сказано в сообщении

В связи с повреждением ограничили горячее водоснабжение для потребителей в контуре улиц Шакарима — Прокофьева — Кулымбетова — Брусиловского.

Восстановить подачу горячей воды планируют сразу после завершения ремонтных работ, ориентировочно в 23:00 3 октября.

Живущих в том районе просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

«В случае возникновения какой-либо нештатной ситуации (выброс воды, пар и т. д.) настоятельно рекомендуем не предпринимать самостоятельных действий и сообщить о произошедшем, позвонив по номерам: +7 (727) 378−06−65 (круглосуточно), +7 (727) 341−07−77 (с 08:00 до 18:00) или 109», — обратились в теплосетях.