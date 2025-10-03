В Самарской области пройдет фестиваль пешеходного туризма

«В партнерстве с сообществом “50Меридиан” мы провели два фестиваля #КинельскаяКругосветка в весенний период, — рассказывает глава района Юрий Жидков. — В мае этого года в нем приняли участие более 500 человек из разных уголков Самарской области. Для кого-то это удовольствие, для кого-то преодоление. Но абсолютно для каждого участника прогулки это открытие. В этот раз мы приглашаем всех на прогулку по живописным алакаевским просторам».