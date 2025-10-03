В Самарской области пройдет фестиваль пешеходного туризма

Фестиваль пешеходного туризма «Кинельская кругосветка» состоится в Кинельском районе Самарской области по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Любители активного отдыха и прогулок на свежем воздухе соберутся в селе Алакаевка 4 октября, сообщили в районной администрации.
Участники фестиваля смогут выбрать один из трех маршрутов разной протяженности: «Семейный» — 9 км, а также треки на 14 и на 17 км. Одна из точек, через которую проходят все маршруты, — Дом-музей В. И. Ленина. В нем для посещения открыта мемориально-бытовая экспозиция, предлагаются экскурсии «Быт и досуг в дворянской усадьбе XIX века». По ходу маршрута есть возможность зайти в музей, прогуляться через сад площадью 3,5 гектара, посетить экскурсию или интерактив на площадке в саду.
«В партнерстве с сообществом “50Меридиан” мы провели два фестиваля #КинельскаяКругосветка в весенний период, — рассказывает глава района Юрий Жидков. — В мае этого года в нем приняли участие более 500 человек из разных уголков Самарской области. Для кого-то это удовольствие, для кого-то преодоление. Но абсолютно для каждого участника прогулки это открытие. В этот раз мы приглашаем всех на прогулку по живописным алакаевским просторам».
Мероприятие бесплатное. На каждом маршруте предусмотрен инструктор, который поможет сориентироваться на местности. Участвовать может любой желающий по предварительной записи по ссылке.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.