В чеченском городе Ачхой-Мартан открыли новое арт-пространство

Расположенное в самом сердце города новое арт-пространство стало настоящей жемчужиной Ачхой-Мартана. Там молодые художники могут свободно творить. В качестве первых площадок были выбраны фасады здания в промышленной зоне и ограждения у спортивного стадиона. Эти объекты были преобразованы в живописные муральные композиции. На выставке были представлены работы как местных мастеров, так и приглашенных художников. В будущем на территории нового пространства будут регулярно проводиться мастер-классы, фестивали и выставки.