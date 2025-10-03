В чеченском городе Ачхой-Мартан открыли новое арт-пространство

Арт-пространство под открытым небом появилось в городе Ачхой-Мартан Чеченской Республики. Его обустроили по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в администрации Ачхой-Мартановского муниципального района.
«Этот проект направлен на разрушение стереотипов о том, что искусство должно быть ограниченным стенами музеев. Он способствует развитию креативности, объединяет молодежь и укрепляет связи между различными социальными группами. Арт-пространство становится символом открытости и инноваций, что особенно важно в современном мире», — говорится в сообщении.
Расположенное в самом сердце города новое арт-пространство стало настоящей жемчужиной Ачхой-Мартана. Там молодые художники могут свободно творить. В качестве первых площадок были выбраны фасады здания в промышленной зоне и ограждения у спортивного стадиона. Эти объекты были преобразованы в живописные муральные композиции. На выставке были представлены работы как местных мастеров, так и приглашенных художников. В будущем на территории нового пространства будут регулярно проводиться мастер-классы, фестивали и выставки.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.