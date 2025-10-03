В Алагире в Северной Осетии отремонтировали библиотеку № 1

Капитальный ремонт Алагирской городской библиотеки № 1 в Республике Северная Осетия — Алания завершили по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в министерстве строительства и архитектуры региона.
В рамках работ в учреждении обновили стены, полы и потолки, заменили трубопроводы отопления, двери и часть окон, установили систему автоматической пожарной сигнализации и отремонтировали санузел. Также было модернизировано электроосвещение.
Ранее сообщалось, что в селе Ногир по нацпроекту отремонтировали Дом культуры (ДК). Во время работ строители полностью заменили кровлю, обновили инженерные коммуникации, отремонтировали фасад и установили современную систему освещения. Также на обоих этажах ДК появились новые удобные кабинеты и санузлы.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.