12 января в 2026 году: выходной или рабочий день в России

Многие россияне задаются вопросом: 12 января 2026 — выходной или рабочий день? В этом материале мы разберем производственный календарь на 2026 год и подробно расскажем, как будут проходить новогодние каникулы 2025—2026 согласно постановлению правительства.

Артем Черненко
Автор Новости Mail
Россияне отдыхают 12 января в 2026 году
Источник: Unsplash / CC0

Россиян в январе 2026 года ждут длинные новогодние каникулы. Изучили официальное постановление правительства и выяснили, когда придется вернуться на работу.

Производственный календарь на 2026 год

Производственный календарь на 2026 год показывает, как распределяются рабочие и праздничные дни, какие переносы запланированы и сколько выходных будет в январе.

Производственный календарь на 2026 год
Источник: Новости Mail

Всего в январе 2026 года при пятидневной рабочей неделе предусмотрено 15 рабочих дней и 16 выходных. При этом новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.

12 января в 2026 году: выходной или нет

12 января 2026 года в России будет рабочим днем — первым для всей страны. Новогодние каникулы завершатся 11 января, и уже на следующий день россияне вернутся к своим трудовым обязанностям.

Отметим, что следующие новогодние каникулы будут одними из самых длинных за последне время. Если в 2024 году они длились 10 дней, в 2025 — уже 11, то в 2026 страну ожидает сразу 12 суток отдыха.

Как отдыхаем на Новый год 2025−2026: официальное постановление правительства

Согласно проекту постановления правительства, в 2025—2026 россиян ожидают длинные новогодние каникулы. Отдых продлится 12 дней подряд: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. Такая продолжительность стала возможна благодаря переносу выходных: 3 января на 9 января и 4 января на 31 декабря.

Первый рабочий день после каникул — понедельник, 12 января 2026 года. Важно: 30 декабря 2025 года — рабочий день. Последние трудовые будни выпадают на вторник, так что новогодняя ночь ожидает россиян со среды на пятницу.

Интересно, что в 2024, 2023 и 2022 годах 31 декабря тоже было выходным. Но на законодательном уровне этот день делать праздничным пока не хотят. В 2020 году депутаты предлагали подобную меру, но в правительстве инициативу сочли «избыточной».