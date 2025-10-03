У России появилась своя ДНК-вакцина для увеличения производства рыбы

Задача ДНК-вакцины — повысить иммунитет рыбы, обезопасив ее от бактериальных, вирусных и других заболеваний. Внедряется эта вакцина иммерсионно: рыба отсаживается в специальные резервуары с препаратом, после чего выпускается обратно в естественную среду обитания. Выживаемость мальков увеличивается с 0−20% до 80−100%, при этом «при наличии научной базы такие технологии могут быть быстро внедрены в практику». ДНК-вакцина «особенно актуальна» из-за роста аквакультуры в России и необходимости замещать зарубежные ветеринарные препараты.