У России появилась своя ДНК-вакцина для увеличения производства рыбы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Ученые Института высокомолекулярных соединений (ИВС) Петербургского института ядерной физики (ПИЯФ) Курчатовского института разработали и протестировал первую отечественную ДНК-вакцину для увеличения производства рыбы. Разработка может повысить выживаемость рыбы с 0−20% до 80−100%, сообщила пресс-служба ПИЯФ-ИВС.
«Ученые филиала НИЦ “Курчатовский институт” — ПИЯФ-ИВС приступили к созданию первых в России ДНК-вакцин для рыб. Цель разработки — повысить выживаемость молоди в условиях индустриальной аквакультуры и снизить потери от вирусных и бактериальных инфекций» — говорится в сообщении.
Задача ДНК-вакцины — повысить иммунитет рыбы, обезопасив ее от бактериальных, вирусных и других заболеваний. Внедряется эта вакцина иммерсионно: рыба отсаживается в специальные резервуары с препаратом, после чего выпускается обратно в естественную среду обитания. Выживаемость мальков увеличивается с 0−20% до 80−100%, при этом «при наличии научной базы такие технологии могут быть быстро внедрены в практику». ДНК-вакцина «особенно актуальна» из-за роста аквакультуры в России и необходимости замещать зарубежные ветеринарные препараты.
Чтобы повысить эффективность вакцины, ученые предлагают упаковывать вводимую ДНК в полимерные оболочки из альгината и хитозана, что будет защищать ее от разрушения в ЖКТ и улучшать ее проникновение через жаберный эпителий. Ученые протестировали уже три способа введения вакцины на судаке обыкновенном: кроме иммерсионного, инъекционный и пероральный.
По словам научного сотрудника лаборатории природных полимеров ПИЯФ-ИВС, кандидата химических наук Анастасии Зубаревой, сейчас необходимо прежде всего отследить, как разработанная вакцина распределяется в организме рыбы. Для этого будет использоваться «плазмида с геном зеленого флуоресцентного белка».
В разработке, помимо ученых ПИЯФ-ИВС, участвовали специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВРИО) и Института биоорганической химии (ИБХ) Российской академии наук.